السودان.. "الدعم السريع" مستعدة لفتح المطارات جزئيا لتمكين الدول من إجلاء مواطنيها

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان استعدادها تماشيا مع الهدنة الإنسانية لفتح المطارات جزئيا لتمكين الدول من إجلاء مواطنيها.

وجاء في بيان القوات على "تويتر": "تماشيا مع الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات الدعم السريع لـ 72 ساعة وبدأت منذ صباح اليوم الجمعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين، تعلن القوات استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئياً لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تودّ اجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام".

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة #قوات_الدعم_السريع

21 أبريل 2023

تماشيا مع الهدنة الانسانية التي اعلنتها قوات الدعم السريع لـ 72 ساعة بدأت منذ صباح اليوم الجمعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين؛ تعلن قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة… pic.twitter.com/hwrh1OlYn2 — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 21, 2023

وأضاف البيان: "تؤكد قوات الدعم السريع استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكّن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان".

وفي وقت سابق من اليوم أيضا أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عن موافقتها على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.

وأكدت موافقتها على مقترح الأمم المتحدة لفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية.

المصدر: RT