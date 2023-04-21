السودان.. قوات الدعم السريع تنفي اقتحامها سجن الهدى وإطلاق نزلائه

نفت قوات الدعم السريع في السودان الأنباء عن اقتحام عناصرها سجن الهدى، وإطلاقهم سراح السجناء هناك.

وقالت قيادة قوات الدعم السريع في بيان: "تنفي قوات الدعم السريع المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام القوات لأحد السجون وإطلاق سراح السجناء".

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وأضافت: "تشير قوات الدعم السريع إلى أن الانقلابيين وأعوانهم من الفلول نشطوا في حملة أكاذيب وشائعات مضللة للتغطية على هزائمهم في أرض المعركة وهو نهج مكشوف ظلت تمارسه المجموعة الانقلابية وأبواقها بعد كل خطوة فاشلة عبر نسج الأكاذيب لإلهاء الشعب ومن ثم الانتقال إلى مخطط جديد".

وتابعت: "قوات الدعم السريع سبق وأن نبهت في بيان من عمليات توزيع لزي القوات على عناصر من الفلول لتنفيذ أعمال إجرامية وإلصاق التهمة في الدعم السريع".

وفي وقت سابق قال مصدر بالجيش السوداني في تصريح لقناة "الجزيرة" إن قوات الدعم السريع اقتحمت سجن الهدى بأم درمان وأصابت عددا من أفراد الشرطة.

وأضاف أن قوات الدعم السريع أخرجت جميع نزلاء سجن الهدى في أم درمان غرب الخرطوم، واصطحبت معها 28 سجينا من المتهمين بالقتل العمد.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة #قوات_الدعم_السريع

21 أبريل 2023

تنفي قوات الدعم السريع المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام القوات لاحد السجون وإطلاق سراح السجناء.

وتشير قوات الدعم السريع إلى أن الانقلابيون وأعوانهم من الفلول نشطوا في حملة أكاذيب وشائعات مضللة… pic.twitter.com/wT07wMqa7Q — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 21, 2023

جدير بالذكر أنه ورغم إعلان الدعم السريع والجيش هدنة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر، ما يزال القتال مستمرا في عدد من المناطق السودانية، في الوقت الذي تدعو فيه قوى دولية إلى وقف طويل الأمد للأعمال العدائية.

المصدر: RT