قناة السويس تحقق ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخها

قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت يوم الجمعة رقما قياسيا جديدا على صعيد إحصائيات العبور اليومية.

وصرح الفريق أسامة ربيع بأن القناة حققت ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث عبرت 95 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.6 مليون طن.

ويبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 43 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.8 مليون طن، فيما تعبر 52 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.8 مليون طن.

وأكد الفريق ربيع أن الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة ما كان لها أن تتحقق لولا مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة التي تحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى المضي قدما نحو تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة وفق الجدول الزمني المحدد لما سيكون له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري