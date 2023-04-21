مقتل موظف في المنظمة الدولية للهجرة ومواطن أمريكي في السودان

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة، عن مقتل أحد موظفيها في السودان، فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل مواطن أمريكي وسط الاشتباكات المستمرة منذ السبت في البلاد.

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وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيدانت باتيل إنه "احتراما للعائلة خلال هذا الوقت العصيب، ليس لدينا ما نضيفه"، وأكد "نحن على اتصال بالعائلة ونقدم لهم خالص تعازينا في خسارتهم".

واندلعت اشتباكات السبت الفائت بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في الخرطوم ومناطق متفرقة من البلاد.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم، بأن الاشتباكات التي اندلعت في منتصف أبريل في السودان أدت إلى سقوط أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح.

المصدر: أ ف ب +سي أن أن