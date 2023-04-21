الملك سلمان يغرد مهنئا بعيد الفطر
AP
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هنأ الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، المسلمين بمناسبة عيد الفطر.
وكتب في تغريدة على "تويتر": "أهنِّئكم بعيد الفطر، بعد أن بلَّغَنا سبحانه وتعالى شهرَ رمضان المبارك، ومَنَّ علينا بصيامه وقيامه، داعين المولى أن يتقبَّل منّا ومنكم صالحَ الأعمال. أعاد الله علينا هذا العيدَ وبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام. وكل عام وأنتم بخير".
أهنئكم بعيد الفطر، بعد أن بلغنا سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك، ومنَّ علينا بصيامه وقيامه، داعين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) April 21, 2023
أعاد الله علينا هذا العيد وبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام.
وكل عام وأنتم بخير.
المصدر: RT