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الملك سلمان يغرد مهنئا بعيد الفطر

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يغرد مهنئا بعيد الفطر
AP
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هنأ الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، المسلمين بمناسبة عيد الفطر.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "أهنِّئكم بعيد الفطر، بعد أن بلَّغَنا سبحانه وتعالى شهرَ رمضان المبارك، ومَنَّ علينا بصيامه وقيامه، داعين المولى أن يتقبَّل منّا ومنكم صالحَ الأعمال. ‏أعاد الله علينا هذا العيدَ وبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام. ‏وكل عام وأنتم بخير".

المصدر: RT

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