قوات الدعم السريع في السودان توافق على هدنة جديدة لمدة 72 ساعة

أعلنت قيادة الدعم السريع في السودان صباح اليوم الجمعة، موافقتها على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحا بتوقيت السودان.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الدعم السريع، أن هذه الخطوة تأتي "للتأكيد على التزامها بتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، ولتبني قضية حقوق الإنسان والسعي لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني في الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون".

وتأتي هذه الهدنة تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني، قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عن الأمل "في أننا مع شعبنا العظيم سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسكا".

وقال: "إننا على ثقة في تجاوز هذه المحنة بالدربة والحكمة والقوة، وبما يحافظ علي أمن ووحدة البلاد ويمكننا من الإنتقال الآمن للحكم المدني".

ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.

ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، تستمر هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، وسط مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة.

المصدر: وسائل إعلام سودانية