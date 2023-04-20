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مصر تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أخبار العالم العربي

مصر تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر
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أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2021، هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر

وقال مفتي مصر في بيان: "استطلعت دار الإفتاءِ المصرية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، الموافق 20 أبريل لعام 2023 ميلاديا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية".

وتابع البيان: "قد تحقَّق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1444 هجريا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضا".

ونوه بأنه وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصرية أن غدا الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل لعام 2023 ميلاديا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريا.

المصدر RT

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