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دولة عربية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

أخبار العالم العربي

دولة عربية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر
RT
دولة عربية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر
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أعلنت سلطنة عمان يوم الخميس، أن يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر": "السبت أول أيام عيد الفطر المُبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هـ".

وأعلنت دول عربية وإسلامية أخرى مثل السعودية وسوريا وقطر وتركيا أن الجمعة هو أول أيام العيد.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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