دولة عربية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر
RT
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أعلنت سلطنة عمان يوم الخميس، أن يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقالت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر": "السبت أول أيام عيد الفطر المُبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هـ".
#عاجل /— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 20, 2023
السبت أول أيام عيد الفطر المُبارك بعد تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٤هـ.#العُمانيةpic.twitter.com/GjWQAvwfHX
وأعلنت دول عربية وإسلامية أخرى مثل السعودية وسوريا وقطر وتركيا أن الجمعة هو أول أيام العيد.
المصدر: وكالة الأنباء العمانية