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سوريا تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أخبار العالم العربي

سوريا تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر
AFP
سوريا تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر
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أعلن المجلس العلمي الفقهي في سوريا، يوم الخميس، أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية والإمارات وقطر وتركيا، أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية، أنه تم رؤية هلال شوال في تمير، وأن الجمعة أول أيام عيد الفطر بالمملكة".

المصدر: RT

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