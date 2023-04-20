سوريا تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلن المجلس العلمي الفقهي في سوريا، يوم الخميس، أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف: يوم غد الجمعة هو أول أيام #عيد_الفطر السعيد



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وفي وقت سابق، أعلنت السعودية والإمارات وقطر وتركيا، أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية، أنه تم رؤية هلال شوال في تمير، وأن الجمعة أول أيام عيد الفطر بالمملكة".

المصدر: RT