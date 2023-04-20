البرهان: لا مجال للحديث في السياسة مرة أخرى مع قوات الدعم السريع

أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه لا مجال للحديث في السياسة مرة أخرى مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي.

وأضاف البرهان في تصريح صحفي يوم الخميس، أنه إذا عادت قوات الدعم السريع إلى المواقع التي كانت فيها في ديسمبر 2022، فيمكن عندها التفاوض معها.

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وتابع قائلا: "أما إذا لم يحدث ذلك فليس هناك سوى الحسم العسكري".

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ يوم السبت الماضي.

وأعلنت نقابة الأطباء في السودان، الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى 198، بالإضافة إلى 1207 إصابات.

وأفاد مراسل RT بأن الجيش يقصف قوات الدعم السريع على مشارف أم درمان في منطقة المويلح في طريقه إلى الخرطوم.

المصدر: RT + وسائل إعلام