سفير السودان في موسكو: الجيش قادر على إعادة الوضع في البلاد إلى طبيعته

صرح السفير السوداني لدى روسيا، محمد سراج، اليوم الخميس، بأن ما يحدث في السودان شأن داخلي وأن الجيش قادر على وضع الأمور في نصابها.

وقال سراج، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، في معرض رده على سؤال عما إذا كان السودان بحاجة إلى أي مساعدة خارجية: "أود أن أؤكد وكما أكدت الخارجية السودانية في بيانها الرسمي أن ما يحدث في السودان شأن داخلي للسودان، والجيش السوداني قادر من حيث صلاحياته ومهامه على إعادة الأوضاع في السودان إلى طبيعتها".

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وأكد سراج أن السودان على تواصل مستمر مع وزارة الخارجية الروسية منذ بدء الأحداث.

وقال: "روسيا بلد صديق لنا، لذلك، منذ بداية تطور الأحداث، يوم السبت الماضي، كنا على اتصال مباشر مع وزارة الخارجية الروسية".

وذكر السفير السوداني أن الاتصالات مستمرة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، وأضاف: "أكدت له أن جيشنا يعمل باحتراف من أجل تفادي وقوع إصابات كثيرة".

ونوه سراج بأن إذا تفاقمت الأوضاع الأمنية في البلاد، الحكومة السودانية "ستسهل أي عمليات إجلاء مطلوبة" بحكم التزام السودان بالقوانين الدولية واتفاقية فيينا.

ونفى السفير أن يكون المتمردون من قوات الرد السريع حاولوا الاتصال بالبعثة الدبلوماسية السودانية في موسكو، كما نفى وجود أي معلومات حول طلب طلب قادة الأطراف المتحاربة في السودان اللجوء السياسي في روسيا.

ويشهد السودان منذ السبت الماضي اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.

المصدر: وكالات