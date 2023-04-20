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لقاء يجمع العاهل الأردني وولي العهد السعودي في جدة

أخبار العالم العربي

لقاء يجمع العاهل الأردني وولي العهد السعودي في جدة
AFP
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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دعا الملك الأردني عبدالله الثاني خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة الخميس، إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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وأكد الملك الأردني على ضرورة دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وتكثيف الجهود العربية والدولية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات، بهدف الوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

من جهة أخرى، لفت عبدالله الثاني إلى دور المملكة العربية السعودية المحوري في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، مثنيا على جهود المملكة في استضافة القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين بالرياض الشهر المقبل.

وأكد الملك الأردني وولي العهد السعودي خلال اللقاء، الذي عقد في قصر السلام في جدة، حرصهما على إدامة التنسيق والتشاور بين السعودية والأردن حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

لقاء يجمع العاهل الأردني وولي العهد السعودي في جدة
عمون
عبدالله الثاني يلتقي بن سلمان في جدة

المصدر: عمون+ واس

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