الرئيس الإماراتي يستقبل ملك الأردن

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الذي يقوم بزيارة رسمية للإمارات.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البطين في أبوظبي، بزيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده إلى بلدهما الثاني دولة الإمارات.

وتبادل الجانبان الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما.

His Majesty King Abdullah II and United Arab Emirates President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan hold a meeting, attended by His Royal Highness Crown Prince Al Hussein, to discuss bolstering cooperation in all fields#Jordan#UAEpic.twitter.com/dDBmB3GSYW — RHC (@RHCJO) April 18, 2023

كما تبادلا التهاني والأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الجميع الصحة والسعادة وعلى البلدين وشعبيهما نعم الأمن والاستقرار والازدهار.

#رئيس_الدولة يستقبل #ملك_الأردن، ويبحثان العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك.#وامpic.twitter.com/LkuwTymaCP — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 18, 2023

وبحث الجانبان، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التقدم والازدهار.

وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة إفطار، تكريما للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

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المصدر: وكالة أنباء الإمارات