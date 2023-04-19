الصورة الأولى لوصول الجنود المصريين على متن طائرة عسكرية من السودان إلى بلدهم

حصلت RT على الصورة الأولى لوصول الجنود المصريين على متن طائرة عسكرية إلى مصر، بعدما تم احتجازهم في السودان على يد قوات الدعم السريع.

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وأفادت مصادر لمراسل RT بمغادرة جميع الجنود المصريين من السودان لإحدى القواعد العسكرية المصرية ووصول الدفعة الأولى إلى القاهرة.

هذا وقد كان الجنود المصريون المحتجزون لدى "قوات الدعم السريع" في السودان، قد ظهروا في فيديو جديد قبل ساعات، وتحدّث فيه ضابطان عن قرب عملية تسليمهم إلى مصر.

المصدر: RT