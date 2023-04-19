 
مباشر

الصورة الأولى لوصول الجنود المصريين على متن طائرة عسكرية من السودان إلى بلدهم

أخبار العالم العربي

الصورة الأولى لوصول الجنود المصريين على متن طائرة عسكرية من السودان إلى بلدهم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v5nu

حصلت RT على الصورة الأولى لوصول الجنود المصريين على متن طائرة عسكرية إلى مصر، بعدما تم احتجازهم في السودان على يد قوات الدعم السريع.

إقرأ المزيد
مراسل RT: مغادرة الجنود المصريين في السودان إلى قاعدة عسكرية مصرية ووصول الدفعة الأولى إلى القاهرة
مراسل RT: مغادرة الجنود المصريين في السودان إلى قاعدة عسكرية مصرية ووصول الدفعة الأولى إلى القاهرة

وأفادت مصادر لمراسل RT بمغادرة جميع الجنود المصريين من السودان لإحدى القواعد العسكرية المصرية ووصول الدفعة الأولى إلى القاهرة.

هذا وقد كان الجنود المصريون المحتجزون لدى "قوات الدعم السريع" في السودان، قد ظهروا في فيديو جديد قبل ساعات، وتحدّث فيه ضابطان عن قرب عملية تسليمهم إلى مصر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا