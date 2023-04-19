الدعم السريع تعلن رفضها الهجمات ضد منازل المدنيين بالخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، رفضها للهجمات ضد منازل المواطنين الغير عسكريين بحي جبرة بالعاصمة الخرطوم.

وكتبت الدعم السريع في بيانها: "في خطوة جبانة منافية للقوانين والأعراف الدولية والأخلاق هاجمت قوات عسكرية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، منازل الأسر والمواطنين الذين لا علاقة لهم بالعمل العسكري بحي جبرة بالخرطوم".

وأضاف البيان: "هذا المسلك الجبان من قبل قادة القوات المسلحة الانقلابية ومن خلفها الإرهابيين المتطرفين لن يمر مرور الكرام".

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان يوم الأربعاء موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة.

وقالت القوات في بيان لها على "تويتر": "تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 19-4-2023 حتى السادسة من مساء غد الخميس 20-4-2023".

ومن جانبه، قال الجيش السوداني إن قواته تواصل لليوم الخامس على التوالي التصدي لهجوم جديد على محيط القيادة العامة، مكبدة الطرف الآخر خسائر كبيرة في الأرواح، ودمرت عددا من العربات القتالية.

وكان التوتر كامنا منذ أسابيع بين محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الذي يقود قوات الدعم السريع، وعبد الفتاح البرهان، قائد قوات الجيش السوداني، اللذين أطاحا معا بالمدنيين من السلطة خلال انقلاب في أكتوبر 2021، قبل أن يتحول خلافهما السياسي على السلطة خصوصا، إلى مواجهات يوم السبت 15 أبريل.

المصدر: RT