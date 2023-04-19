 
مباشر

السودان.. قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة لـ24 ساعة

أخبار العالم العربي

السودان.. قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة لـ24 ساعة
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v5l7

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الأربعاء أنه تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في يومها الخامس
لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في يومها الخامس

وقالت القوات في بيان لها على "تويتر": "تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء الموافق 19-4-2023 حتى السادسة من مساء غدا الخميس 20-4-2023".

وأكد البيان على التزام القوات التام بوقف كامل لإطلاق النار، مشيرة إلى أنها "تأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن".

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني إن قواته تواصل لليوم الخامس على التوالي التصدي لهجوم جديد على محيط القيادة العامة، مكبدة الطرف الآخر خسائر كبيرة في الأرواح، ودمرت عددا من العربات القتالية.

وكان التوتر كامنا منذ أسابيع بين محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع، وعبد الفتاح البرهان، قائد قوات الجيش السوداني، اللذين أطاحا معا بالمدنيين من السلطة خلال انقلاب في أكتوبر 2021، قبل أن يتحول خلافهما السياسي على السلطة خصوصا، إلى مواجهات السبت.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا