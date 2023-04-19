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دمشق تعلق رحلاتها الجوية إلى الخرطوم

أخبار العالم العربي

دمشق تعلق رحلاتها الجوية إلى الخرطوم
سانا
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أعلنت الخطوط الجوية السورية تعليق رحلاتها باتجاه مطار الخرطوم الدولي على خلفية الأحداث التي يشهدها السودان.

وجاء في بيان وزارة النقل: "الخطوط الجوية السورية تعلن عن تعليق رحلاتها باتجاه مطار الخرطوم الدولي على خلفية الأحداث التي يشهدها السودان الشقيق، بناء على ذلك تعتبر الرحلات الجوية والتي كانت مقررة كل يوم جمعة ملغاة".

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة دامية لليوم الخامس على التوالي، واتهامات متبادلة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

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المصدر:RT

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