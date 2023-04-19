مصر تستعد لخطة كبرى في نهر النيل

أعلنت مصر عن خطة استراتيجية كبرى "لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات".

إقرأ المزيد

وتلقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، تقريرا اليوم الأربعاء، من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض فيه أعمال صيانة الهويس الإضافي لقناطر إسنا الجديدة.

وقال سويلم إن أعمال صيانة الهويس الإضافي لقناطر إسنا الجديدة تأتي ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التي تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير الري أنه يتم بشكل متواصل تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكل عناصرها (بوابات- أوناش- جنازير- أجهزة تشغيل- التصوير أسفل المياه- الجسات داخل وخارج المنشآت- أعمال الحقن- الترميم)؛ لضمان تشغيل كل المنشآت المائية على الوجه الأمثل .

ويتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للهويسين الملاحيين بقناطر إسنا أسبوعيا وشهريا، وفق برنامج محدد بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالوزارة، ويقوم فريق الصيانة والتشغيل بأعمال الإصلاحات الفورية للأعطال؛ لضمان قيام الهويسين بكل المهام والأنشطة المطلوبة منها، بأفضل أداء وبأعلى كفاءة وأقل نسبة أعطال .

ويقوم فريق الصيانة والتشغيل بتنفيذ العمرات والصيانات الجسيمة للهويس الإضافي من خلال تطبيق منظومة التشغيل الذاتي، حيث تمت أعمال صيانة لعدد (3) بوابات لجنابيات الهويس الإضافي، وسيتم قريباً البدء في تأهيل بوابة الجنابية الرابعة -والتي تقوم بملء وتفريغ حوض الهويس- للمحافظة على زمن الملء والتفريغ .

المصدر: الشروق