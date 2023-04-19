وزير لبناني: سنصبح لاجئين في بلدنا إن لم تتم معالجة ملف النازحين السوريين

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، أن ملف النزوح السوري في لبنان ليس موضوعا ثانويا، محذرا من "أننا سنصبح لاجئين في بلدنا إن لم تتم معالجة الملف بسرعة".

وخلال لقاء مع مجموعة من المغتربين حول ملف النازحين السوريين، أشار حجار إلى أنه "كانت هناك موجات عدة من النزوح إلى لبنان، قسم أتى هربا من الحرب ولكن قسما كبيرا أتى لأسباب اقتصادية ولتحقيق حلم العمل في لبنان وقسم آخر نزح بهدف استخدامه كممر للتوجه إلى أوروبا".

وشدد على أن "ملف النزوح السوري في لبنان ليس موضوعا ثانويا بل أصبح قضية حياة وموت. وخلال أقل من 10 سنوات، سنشهد تغييرات ديموغرافية خطيرة وسنصبح لاجئين في بلدنا إن لم يتم معالجة هذا الملف بسرعة كبيرة"، مبينا أنه "في ظل كل التغييرات الإقليمية التي نشهدها، أصبحت العودة الآمنة أمرا طبيعيا وحتميا".

وأضاف: "يجب أن نركز الآن على العودة السريعة وبأعداد كبيرة إلى محافظات معينة في سوريا"، معربا عن استعداده لزيارة سوريا والقيام بكل ما يخدم هذه القضية.

المصدر: "الجديد"