السيسي يترأس اجتماعا عاجلا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على خلفية تصاعد الموقف في السودان.

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وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعرب عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان الشقيق، على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.

وأكد السيسي خلال اتصال تلقاه من "أنطونيو غوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، الذي يمر بلحظة تاريخية دقيقة، تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس، ومطالبا الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.

المصدر: RT