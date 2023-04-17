وزير الخارجية السوري يصل إلى تونس

أفاد التلفزيون السوري بأن وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد وصل مساء اليوم الاثنين إلى تونس، في زيارة عمل لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أعلنت عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى تونس اليوم الاثنين "في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بين البلدين".

وجاء في بيان الخارجية التونسية: "بدعوة من نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يؤدي فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، زيارة عمل إلى تونس خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2023".

وتأتي هذه الزيارة، "تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير تونس لدى الجمهورية العربية السورية وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين".

وكان المقداد قد وصل إلى الجزائر يوم السبت الماضي، في زيارة رسمية استمرت لمدة 3 أيام، في إطار جولته لعدة دول عربية منها تونس والعراق.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادر أن الوزير المقداد سيبدأ يوم السبت جولة عربية، سيستهلها بالجزائر كما سيزور كذلك تونس حيث سيجري مباحثات متعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، وسيستكمل جولته العربية بزيارة للعراق، حيث تحضر التطورات المرتبطة بالوضع في سوريا وسيبحث الوزير وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

المصدر: RT + وكالات