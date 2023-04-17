بالصور.. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى السعودية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين إلى مدينة جدة السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان الطويرب، والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبد الله الآغا، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.

الرئيس الفلسطيني يصل إلى جدة، وفي مقدمة مستقبليه سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.https://t.co/Ll64aQRDp1#واس_عامpic.twitter.com/gIivj20YfM — واس العام (@SPAregions) April 17, 2023

المصدر: "واس"