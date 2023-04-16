وكالة "سما": وفد من حركة حماس يزور الرياض خلال الأيام المقبلة

أفادت وكالة سما الإخبارية، بأن وفدا قياديا من حركة حماس، سيزور المملكة العربية السعودية، خلال الأيام المقبلة، لأول مرة منذ سنوات.

وذكرت الوكالة، أن الوفد سيضم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وقيادات أخرى.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، أن الوفد سيعقد عقب أدائه لمناسك العمرة، مجموعة لقاءات هامة مع مسؤولين سعوديين، لبحث عدة ملفات تهم الطرفين، أبرزها عودة العلاقات بين الحركة والسعودية، وإنهاء ملف المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

ووفقا لوكالة سما، صرح مصدر في حركة حماس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن هذه الزيارة، ستكون الأولى من نوعها منذ سنوات، وتأتي تلبية لدعوة رسمية من الرياض ومن شأنها التمهيد لإنهاء التوتر بين الجانبين.

ورجح المصدر، أن تتم الزيارة غدا أو بعد غد على أبعد تقدير، مشيرا إلى أنها ستتضمن لقاءات رسمية بين وفد حماس والمسؤولين السعوديين.

ووصلت العلاقات بين السعودية و"حماس" لأسوأ مراحلها، على خلفية اعتقال الأخيرة للقيادي في الحركة محمد الخضري، ونجله، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، وإصدار أحكام حبس بحقهم.

وفي فبراير الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين خلال شهر فبراير الماضي، اتهمتهم بدعم المقاومة الفلسطينية، فيما يعرف إعلاميا بقضية باسم "معتقلو حماس".

ومن جانبها، اعتبرت حركة "حماس"، قرار السعودية الإفراج عن المعتقلين "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وأعربت عن أملها في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة بين الطرفين".

المصدر: سما الإخبارية