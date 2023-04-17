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الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون

أخبار العالم العربي

الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون
الخرطوم
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، إعادة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون.

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وقالت القوات المسلحة في بيان لها على موقع "فيسبوك": "قواتكم المسلحة تستعيد السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإعادة البث".

وكان المبنى تحت سيطرة قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم تستهدف الأبنية المحيطة بالقيادة العامة للإيحاء بأن هذه المقار سقطت، نافيا ما يتم تداوله بشأن "استيلاء العدو" على القيادة أو القصر الجمهوري.

ويشهد السودان منذ يوم السبت احتداما في المعارك خاصة في العاصمة الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

المصدر: RT

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