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المقداد من الجزائر: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية قادم لا محالة وسنرد في الوقت الذي يخدمنا نحن

أخبار العالم العربي

المقداد من الجزائر: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية قادم لا محالة وسنرد في الوقت الذي يخدمنا نحن
AFP
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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن سوريا سترد على إسرائيل في الوقت الذي يخدم دمشق.

وفي مقابلة مع قناة "الجزائر الدولية"، قال فيصل المقداد: "إسرائيل معروفة بارتكابها للجرائم الكثيرة ولا يمكن الحديث عن التحديات التي يواجهها الشعب السوري والاعتداءات بمعزل عما يتم الآن على الساحة الفلسطينية".

وأضاف المقداد: "دعمنا للشعب الفلسطيني هو رد على الهجمات الإسرائيلية".

وأردف: "إسرائيل تعرف وتعي أن الرد السوري على مثل هذه الاعتداءات وبشكل معلن قادم لا محالة..سنرد على إسرائيل في الوقت الذي يخدمنا نحن".

المصدر: "الجزائر الدولية"

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