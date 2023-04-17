المقداد من الجزائر: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية قادم لا محالة وسنرد في الوقت الذي يخدمنا نحن
AFP
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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن سوريا سترد على إسرائيل في الوقت الذي يخدم دمشق.
وفي مقابلة مع قناة "الجزائر الدولية"، قال فيصل المقداد: "إسرائيل معروفة بارتكابها للجرائم الكثيرة ولا يمكن الحديث عن التحديات التي يواجهها الشعب السوري والاعتداءات بمعزل عما يتم الآن على الساحة الفلسطينية".
وأضاف المقداد: "دعمنا للشعب الفلسطيني هو رد على الهجمات الإسرائيلية".
وأردف: "إسرائيل تعرف وتعي أن الرد السوري على مثل هذه الاعتداءات وبشكل معلن قادم لا محالة..سنرد على إسرائيل في الوقت الذي يخدمنا نحن".
المصدر: "الجزائر الدولية"