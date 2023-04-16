المقداد: الرئيس تبون أكد لي أن الجزائر لن تتخلى عن سوريا مهما كانت الصعوبات

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنه سلم للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة شفوية من الرئيس السوري بشار الأسد.

وبعد لقائه الرئيس تبون، قال فيصل المقداد: "سلمت للرئيس رسالة شفوية من أخيه الرئيس بشار الأسد، والرسالة تؤكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين".

وأضاف المقداد: "كنا ولازلنا إلى جانب الشعب الجزائري العظيم، ولا يمكن لأحد أن يفرق سوريا عن الجزائر"، متابعا: "الجزائر دافعت عن سوريا ووقفت إلى جانبها".

وأكمل: "ناضلنا ضد الإرهاب معا، والجزائر بحكم رئاستها للقمة العربية حريصة على الدفاع على مصالح الأمة"، مردفا: "الرئيس تبون أكد لي أن الجزائر لن تتخلى عن سوريا مهما كانت الصعوبات".

وأكمل المقداد: "الشعب السوري يتذكر بكل فخر مساعدة الجزائر في كارثة الزلزال".

واستطرد وزير الخارجية السوري: "الجزائر بصفتها رئيس القمة العربية وقفت إلى جانب سوريا، وكانت تريد أن تكون سوريا في قلب الجامعة العربية وفي قلب العمل العربي المشترك".

وأردف فيصل المقداد: "نتشارك مع الجزائر في رفض صهينة القضية الفلسطينية..تربطنا بالجزائر علاقات وثيقة وقوية ولدينا مواقف موحدة".

المصدر: RT