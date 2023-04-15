مصر تحتضن مراسم "يوم القدس" بمكتب إيران بحضور القائم بالأعمال السعودي

شارك القائم بالأعمال السعودي في مصر حمود جرمان الأسمري يوم أمس الجمعة، في مراسم احتفال يوم القدس العالمي الذي نظمه مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مصر.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن حمود جرمان الأسمري شارك أمس الجمعة في احتفال يوم القدس العالمي الذي نظمه مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الايرانية في مصر.

وأشارت "مهر" إلى أن فصلا جديدا في العلاقات السياسية والدبلوماسية بين إيران والسعودية وحتى المنطقة، قد بدأ مع الاتفاق بين طهران والرياض على استئناف العلاقات الدبلوماسية، والذي تم التوصل إليه خلال الأسابيع الماضية بوساطة الصين.

كما التقى في وقت سابق وزيرا خارجية البلدين وتحدثا في الصين، فيما وصلت وفود من البلدين إلى إيران والسعودية للتحقق من ظروف إعادة فتح السفارات.

المصدر: "مهر"