وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الجزائر في زيارة رسمية، تستمر لمدة 3 أيام، في إطار جولته لعدة دول عربية منها تونس والعراق.

وقال مراسلنا في الجزائر إن المقداد سيلتقي نظيره الجزائري أحمد عطاف، كما سيتم استضافته من طرف الرئيس عبد المجيد تبون.

من جهتها ذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادر أن الوزير المقداد سيبدأ اليوم السبت جولة عربية، سيستهلها بالجزائر كما سيزور كذلك تونس حيث سيجري مباحثات متعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، وسيستكمل جولته العربية بزيارة للعراق، حيث ستحضر التطورات المرتبطة بالوضع في سوريا وسيبحث الوزير وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

المصدر: RT