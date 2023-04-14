وزيرا الخارجية السعودي والمغربي يبحثان هاتفيا "تطورات إقليمية ودولية"

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح المملكتين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تطرق الجانبان إلى جهود البلدين الشقيقين في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، بما يعزز الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة العربية، وفق "واس".

المصدر: "واس"