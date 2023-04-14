نصر الله: نتنياهو يتوعد المقاومة ونحن نتوعده أيضا وأي حدث أمني يحصل في لبنان سنرد عليه دون تردد

قال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد المقاومة ونحن في المقاومة نتوعده أيضا، والأيام بيننا".

وفي كلمته بمناسبة "يوم القدس"، قال حسن نصر الله: "أي حدث أمني يحصل في لبنان نحن سنرد عليه من دون تردد".

واستطرد نصر الله: "عندما ينتشر الجيش السوري على خط قتال لمئات الكيلومترات فلا تطلب منه أن يفتح جبهة أخرى".

ورأى نصر الله أن "الموقف السوري من الاعتداءات الإسرائيلية قد يتبدل في أي وقت من الأوقات".

وأضاف: "ما حصل الأسبوع الماضي على مستوى المسيرات في الجنوب السوري هو مؤشر بشأن احتمال تبدل الموقف السوري".

المصدر: "الميادين"