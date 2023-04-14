 
مباشر

الصدر يعلن تجميد التيار الصدري باستثناء صلاة الجمعة وهيئة التراث وبراني السيد الشهيد لسنة على الأقل

أخبار العالم العربي

الصدر يعلن تجميد التيار الصدري باستثناء صلاة الجمعة وهيئة التراث وبراني السيد الشهيد لسنة على الأقل
AP
زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4fm

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر تجميد التيار الصدري بدءا من الليلة باستثناء صلاة الجمعة وهيئة التراث و"براني السيد الشهيد" لسنة على الأقل.

وفي بيان له، قال مقتدى الصدر: "أن أكون مصلحا للعراق.. ولا أستطيع أن أصلح "التيار الصدري" فهذه خطيئة".

وأضاف: "وأن أستمر في قيادة ا"لتيار الصدري" وفيه "أهل القضية" وبعض من "الفاسدين" وفيه بعض الموبقات.. فهذا أمر جلل".

وأكمل الصدر: "فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و"براني السيد الشهيد" لمدة لا تقل عن سنة".. لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربي أولا وأمام والدي ثانيا".

وتابع: "كما ويغلق مرقد السيد الوالد إلى ما بعد عيد الفطر..على أن تنفذ هذه القرارات من هذه الليلة المباركة فورا..اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فوالله قد سئمتهم وسئموني".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا