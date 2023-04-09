انتشار واسع لقوات "سرايا السلام" التابعة للصدر في بغداد (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، السبت، بأن المئات من عناصر قوات "سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتشرت مساء اليوم في العاصمة بغداد.

وذكر مراسلنا أن قوات "سرايا السلام" توجهت إلى منطقة الدوري جنوبي بغداد بأرتال كبيرة يصل عدد مقاتليها إلى المئات.

وأضاف أن المعلومات تشير إلى وجود خلاف مع "كتائب حزب الله" حول قطعة أرض في منطقة الدورة.

ولم يصدر عن السلطات العراقية أي موقف بشأن الانتشار المسلح في بعض مناطق العاصمة بغداد.

المصدر: RT