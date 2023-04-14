مصر.. انهيار عقار غربي الإسكندرية واستخراج 3 أحياء والبحث عن آخرين

انهار مساء يوم الخميس عقار في منطقة الورديان غربي محافظة الإسكندرية المصرية، حيث جرى استخراج 3 من السكان من قبل قوات الحماية المدنية على قيد الحياة، وجار البحث عن آخرين.

هذا وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، عن انهيار أجزاء داخلية من عقار بشارع التلعفري متفرع من البهقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ.

وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، أشارت سحر شعبان، رئيسة حي غرب الإسكندرية، إلى أنه فور ورود بلاغ عن انهيار العقار، انتقلت لمحل الواقعة رفقة قوات الحي وسيارات الإسعاف وقوات الأمن، وتم استخراج 3 من السكان، ويتبقى آخرون جار استخراجهم، لافتة إلى أن عددهم مجهول نظرا لأن العقار به معمل تحاليل طبية وغير معروف حتى الآن عدد المتواجدين فيه تحديدا.

المصدر: "القاهرة 24"