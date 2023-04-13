وزير الداخلية الجزائري يشن هجوما حادا على المغرب: الجارة الغربية تعمل كل ما في وسعها لضرب بلادنا

قال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد يوم الخميس إن "الكل يعلم أن الجزائر مستهدفة من طرف الجارة الغربية"، في إشارة إلى المغرب.

وفي رده على سؤال حول الإجراءات المتخذة للحد من تجارة المخدرات وسبل علاج المدمنين، أوضح إبراهيم مراد قائلا: "الكل يعلم أن الجزائر مستهدفة من طرف الجارة الغربية"، لافتا إلى أن "العملية الأخيرة والمتمثلة في حجز مليون و600 قرص مهلوس تثبت أنهم يقومون بكل ما في وسعهم لضرب الجزائر".

جدير بالذكر أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن أوقفت 44 تاجر مخدرات خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أنه في الفترة الممتدة من 29 مارس إلى 4 أبريل 2023، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، وفق قناة "النهار" الجزئرية.

وتقدر كمية المحجوزات، بـ4 قناطير و60 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 28907 قرص مهلوس، بحسب "النهار".

كما تم توقيف 174 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وتندوف وجانت.

المصدر: "النهار"