الرياض تعلق على قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر، بعد الإعلاِن عنها عقب اجتماع قطري - بحريني في العاصمة الرياض.

هذا وقد احتضنت العاصمة الرياض الاجتماع الثاني للجنة المتابعة القطرية - البحرينية في وقت سابق، وقرّرت اللجنة من مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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ونوّهت الخارجية السعودية بهذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقّق تطلعات دول وشعوب المنطقة.

يشار إلى أنه ترأس وفد مملكة البحرين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عبد الله بن أحمد آل خليفة، وترأس وفد دولة قطر أمين عام وزارة الخارجية أحمد بن حسن الحمادي.

وقد تقرّر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961.

المصدر: واس