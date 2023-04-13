نصر الله: العالم يسير بثبات نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب وانتهاء هيمنة الولايات المتحدة

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن العالم يسير بثبات نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، أي انتهاء هيمنة القطب الواحد المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية".

وفي كلمة له، قال حسن نصر الله: "خلال هذا العام شهدنا فشل مشاريع الإرهاب والعدوان وبداية انفتاح دول المنطقة على خيارات التهدئة والحوار".

وأضاف: "الاتجاه لحل المشاكل البينية سيساعد في سد أبواب الفتن والصراعات الداخلية التي كان يراهن عليها العدو".

وأردف نصرالله: "هذه التفاهمات ستؤثر على مشاريع التطبيع".

المصدر: "الميادين"