العاهل السعودي وولي عهده يعزيان أمير الكويت بوفاة الشيخ مبارك جابر الصباح

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي تعزية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح.



وفي برقيته، قال الملك سلمان بن عبد العزيز: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

هذا وقال الأمير محمد بن سلمان في برقيته: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بأحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب"، بحسب "واس".

ويوم الثلاثاء الماضي، نعى الديوان الملكي الكويتي الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح عن عمر يناهز 45 عاما.

المصدر: "واس"