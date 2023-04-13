السودان.. تجمع المهنيين يوجه رسالة إلى قادة الجيش والدعم السريع

دعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الخميس، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى "عدم السماح لعناصر النظام البائد باستقطاب القوات النظامية نحو صدام بينها".

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ويأتي ذلك بعد تحذير الجيش السوداني من منعطف خطير يواجه السودان، إثر انتشار قوات الدعم السريع في العاصمة ومدن أخرى في السودان، دون موافقته.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، نبيل عبد الله، في بيان للقيادة العامة للجيش السوداني: "بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير. وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن".

وأضاف البيان: "هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية".

تجمع المهنيين (مجموعة المجلس المركزي) يدعو قادة القوات المسلحة والدعم السريع إلى "تغليب صوت العقل". pic.twitter.com/0BVu2NU2wz — Ultra Sudan | ألترا سودان (@UltraSudan) April 13, 2023

ولفت البيان إلى أن "محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات، وذلك حفاظا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس، لم تنقطع".

من جهتها، نفت قوات الدعم السريع السودانية ما أسمته "مزاعم" تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنها قامت بأعمال حربية تجاه مطار "مروي"، واصفة إياها بالمعلومات "المضللة والكاذبة".

بسم الله الرحمن الرحيم

قوات الدعم السريع

توضيح صحفي

تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، مزاعم بأن قوات الدعم السريع، قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي. وإزاء هذه المعلومات الكاذبة والمضللة، توضح القوات الآتي: pic.twitter.com/R2wxBfS8W6 — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 12, 2023

وأكدت قيادة الدعم السريع، أن "قواتها قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها".

المصدر: RT