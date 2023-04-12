باحث يكشف أسرار الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب ورسائل مسلسل الكتيبة 101

أكد أحمد سلطان، الباحث المصري في الحركات "الإسلامية والإرهاب"، أن القوات المسلحة المصرية نجحت في تحييد التهديد الإرهابي في سيناء.

وفي تصريحات خاصة لـRT، أشار سلطان إلى أن القوات المسلحة المصرية استطاعت القضاء على التنظيمات الإرهابية التي نشطت في أرض الفيروز على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك ما عرف بتنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المحلي لتنظيم "داعش"، وجماعة "جند الإسلام" التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأضاف سلطان الذي شارك في الحلقة الأخيرة والوثائقية من مسلسل الكتيبة 101، أن التنظيمات الإرهابية أنشأت شبكة أنفاق في شمال سيناء وجرى استخدمها في عمليات الإيواء والتدريب وكذلك تهريب السلاح، وتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الجيش والشرطة والمدنيين في سيناء في تلك الفترة.

ولفت الباحث في "الحركات الإسلامية" لـRT، إلى أن نجاح قوات الجيش والشرطة المصرية في القضاء على النشاط الإرهابي في شبه جزيرة سيناء تطلب عملا وجهدا كبيرا، شمل إنشاء وحدات وفرق عسكرية وقيادة خاصة لمكافحة الإرهاب تعرف بقيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وتغيير وتطوير أساليب التدريب والتحركات العسكرية للتوائم مع طبيعة حرب العصابات الاستنزافية التي شنتها التنظيمات الإرهابية في سيناء، علاوة على وجود حرب أخرى هي الحرب الأمنية والاستخبارية التي قامت بها الأجهزة المصرية المختصة لإجهاض مخططات التنظيمات لتحويل سيناء إلى قيادة إقليمية لداعش في المنطقة.

وذكر أحمد سلطان أن تنظيم "داعش" قام بإنشاء ما سمي بمكتب الأنفال في سيناء، وهو واحد من مكاتب القيادة الإقليمية للتنظيم، وكلف هذا المكتب بإدارة شؤون التنظيم في مصر وفلسطين، وصولا إلى الحدود المصرية الليبية، ونقل المئات من المقاتلين الأجانب والكوادر التي تلقت تدريبا عسكريا في جيوش دول أخرى إلى شبه الجزيرة المصرية، مشيرا إلى أنه حتى في فترة من الفترات، كان هناك مقاتلين من دول آسيا الوسطى، وآخرين من عرقية الإيغور، فضلا عن مقاتلين من دول عربية وأوروبية، وكان يخطط لعزل سيناء عن باقي القطر المصري، لكن الجيش والأمن المصري أحبط تلك المخططات.

واستطرد سلطان: "الجيش المصري أنشأ مجموعات عمل نوعي لمكافحة الإرهاب تعرف بمجموعات العمل الخاص، والتي أظهر مسلسل الكتيبة 101 لمحة من عملها، واختصت تلك المجموعة بتتبع واستهداف قادة التنظيمات الإرهابية، ونجحت في القبض على عدد من كبار قادة التنظيم أحياء، وقتل آخرين"، مردفا: "تلك المجموعات نفذت مهامها بدقة لافتة ولم يتم الإفصاح عن كثير من أعمالها البطولية لاعتبارات تتعلق بسرية هذه العمليات العسكرية".

وألمح الباحث في الحركات الإسلامية إلى أن مصر اتبعت إستراتيجية شاملة في التعامل مع التنظيمات الإرهابية كولاية سيناء وغيره، ولم تقتصر تلك الاستراتيجية على التعامل العسكري والأمني، بل كان هناك مبادرة لنزع التطرف أشرفت عليها جهات رسمية مصرية، وانخرط فيها العشرات من الأفراد، كثير منهم من أسر وأبناء العناصر الإرهابية الذين استسلموا للقوات المسلحة والشرطة المصرية خلال السنوات الماضية، وجرى العمل على إعادة تأهيلهم ورعايتهم ودمجهم في المجتمع، وهو ما أظهر مسلسل الكتيبة 101 جزءا بسيطا منه، وهو ما حصل مع الطفلة "يقين" ابنة أحد العناصر الإرهابية التي أنقذتها القوات المسلحة المصرية ومدت لها يد الرعاية، وظهرت لاحقا في إحدى المؤتمرات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وختم أحمد سلطان حديثه بالتأكيد على أن تنظيم "داعش" تلقى ضربات قوية في شبه جزيرة سيناء واضطرته تلك الخسائر لإيقاف العمل الإرهابي، كما جرى تقويض مكتب الأنفال، الذي كان قيادة إقليمية لداعش، وهو ما أشارت له تقارير دولية صادرة عن فرق الدعم التحليلي بمجلس الأمن الدولي والمعنية بملفي "داعش" و"القاعدة" مؤخرا، إذ تحدثت عن القضاء على البنى المؤسسة للإرهاب في سيناء، وكذلك تطرقت إلى أن عملية التنمية التي قامت بها مصر في شبه الجزيرة ساهمت في القضاء على "داعش" وأخواته.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT