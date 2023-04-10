"الكتيبة 101".. تفاعل كبير للحظة رفع علم مصر في سيناء بعد ضرب أحد الإرهابيين بمروحية هجومية

تفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مع أحد المشاهد لمسلسل "الكتيبة 101"، الذي يعرض في رمضان، حيث يرصد مشاهد القضاء على الإرهابيين في سيناء.

ورصد المشهد قيام مروحية هجومية مصرية بضرب أحد الإرهابيين والظهور من خلفه لحظة محاولته رفع علم "داعش" على أحد المباني في سيناء.

وقامت المروحية المصرية بضرب الإرهابي، وأعقب ذلك قيام جندي مصري بالتسلق إلى المبنى ورفع العلم المصري، حيث لاقت اللقطة تفاعلا كبيرا في مصر.

المسلسل من تأليف إياد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، حيث صور فريق العمل الأسبوع الأول من المسلسل الذي تدور أحداثه حول الكتيبة 101 وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين داخل سيناء.

يذكر أنه في يوم 28 يناير 2018 شن تكفيريون هجوما على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال شبه جزيرة سيناء في مصر، فتصدت القوات للهجوم الذي نفذه أربعة مسلحين على مقر الكتيبة 101.

المصدر: RT