الخارجية العراقية: بغداد كانت ولا تزال تدعم عودة سوريا إلى محيطها العربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الأربعاء أن بلاده لا تزال تدعم عودة سوريا إلى محيطها العربي.

وقال الصحاف في تصريح إن "العراق كان ولا يزال يدعم عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية"، مشددا على أن "تكامل البيت العربي ينعكس إيجابا على أطرافه".

هذا وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، دعت لحضور اجتماع، يوم الجمعة المقبل، في مدينة جدة لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدولة العربية.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع يوم الجمعة بمدينة جدة السعودية.

وبشأن مشاركة العراق في قمة الرياض، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية للوكالة إن مسألة مشاركة بغداد في الاجتماع قيد الدرس حاليا.

المصدر: "سانا" + "أ ف ب"