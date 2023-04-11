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قطر تكشف عن اجتماع خليجي عربي بشأن سوريا

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قطر تكشف عن اجتماع خليجي عربي بشأن سوريا
Twitter @MofaQatar_AR video screengrab
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن اجتماع وزاري حول سوريا، سيعقد في مدينة جدة السعودية يوم الجمعة 14 أبريل الجاري.

وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء القطري، ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيشارك في اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر للتباحث حول سوريا.

وبشأن موقف قطر من سوريا، أكد المتحدث باسم الخارجية: "لا تغيير في الموقف القطري ونؤكد ضرورة أن تكون هناك استجابة من النظام السوري لتطلعات الشعب السوري".

وأضاف أن "أي تغيير في الوضع القائم فيما يتصل بالموقف من سوريا هو مرتبط أساسا بالإجماع العربي وتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري".

وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه من المتوقع أن يبحث الاجتماع آفاق عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

المصدر: وكالات

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