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مصر.. الحكومة تكذّب الأنباء عن "لحوم محقونة بهرمونات محظورة في البلاد"

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مصر.. الحكومة تكذّب الأنباء عن
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أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا حول ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل من أنباء عن "تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا".

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وأشار المركز في بيانه إلى أنه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، مٌشددةً على أن كل اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة سليمة وآمنة وخالية من أي هرمونات محظورة دولياً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية، من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها.

ولفتت الهيئة القومية للغذاء، إلى شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كل الأسواق والمجازر، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها داخل المجازر المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط أي مخالفات.

المصدر: RT

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