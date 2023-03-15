مصر.. العثور على 25 حمارا مسلوخة في الغربية (صور)

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن أهالي مركز قطور بمحافظة الغربية عثروا على 25 حمارا مسلوخة.

وفي التفاصيل، قال موقع "القاهرة 24" المصري إنه تم العثور في المنطقة الزراعية الواقعة بين قرى كفر بلضم وسملا وعزبة مصباح في نطاق مركز قطور بمحافظة الغربية، على 25 حمارا مسلوخة الجلد ومنزوعة الكبد بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وذكر الموقع المصري أن رائحة كريهة تنبعث من المنطقة التي عثر فيها على الحمير.

وأفاد بأن الواقعة أثارت حالة من الرعب والفزع بين الأهالي الذين عبروا عن خوفهم من استخدام لحومها في محلات بيع اللحوم في نطاق المحافظة.

وفي وقت سابق، عثر أهالي قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، على 10 حمير مذبوحة، على امتداد مصرف شوبر، وذلك بعد سلخها وبيع جلودها.

ودفنت لجنة من هندسة صرف الغربية الحمير النافقة بطريقة آمنة، حيث تبين أن الغرض من ذلك هو حصول التجار على جلودها لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري