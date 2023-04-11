المغرب.. البحث عن المعادن الثمينة يودي بحياة شخصين وسط البلاد

تمكنت السلطات المغربية بمدينة أزيلال وسط البلاد اليوم الثلاثاء، من انتشال جثتي شخصين طمرهما التراب إثر انهيار مغارة كانا ينقبّان فيها عن المعادن بإقليم أزيلال.

وأفادت المصادر بأن الجثتين تعودان إلى شخصين من مواليد 1984، وهما متزوجان، كانا يبحثان عن المعادن الثمينة (الكنوز) ضمن مجموعة مكونة من سبعة أشخاص.

وأوضحت أن عناصر الدرك والوقاية المدنية وممثلي السلطات المحلية استنفرت أجهزتها منذ توصلها بإشعار في الموضوع من أجل انتشال جثتي الهالكين، اللذين سقطا ليل أمس الاثنين في المغارة.

وأضافت المصادر أن مصالح الدرك بالمنطقة أوقفت الشخص الذي أشعر السلطات بالحادث، على ذمة التحقيق، من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

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المصدر: هسبريس