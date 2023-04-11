الكرملين يرد على مزاعم "تزويد مصر للجيش الروسي بـ40 ألف صاروخ"

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على مزاعم وسائل الإعلام الأمريكية بأن مصر خططت سرا لإرسال ما يصل إلى 40 ألف صاروخ إلى روسيا.

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ونفى المتحدث باسم الكرملين هذه التقارير ووصفها بأنها "كاذبة".

واعتبر بيسكوف أن هذه المزاعم تصب في سياق التقارير المضللة المعتادة.

وكان مصدر مصري مسؤول، قد رد على ما زعمته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن مصر قامت بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا، وفقا لما زعمت أنها وثيقة استخباراتية أمريكية.

وأضاف المصدر وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" أن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة، مضيفا أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، مؤكدا أن محددات هذة السياسة هي السلام والاستقرار والتنمية.

ونفى المصدر وجود "خطط للرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير لإنتاج 40 ألف صاروخ لروسيا وأنه أصدر تعليمات للمسؤولين بالحفاظ على سرية الإنتاج والشحن لتجنب المشاكل مع الغرب".

يذكر أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمر المسؤولين مؤخرا بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا وفقا لوثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.

ولخص جزء من وثيقة سرية للغاية، مؤرخة في 17 فبراير، المحادثات المزعومة بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود.

المصدر: غازيتا.رو + RT