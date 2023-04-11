الأردن.. السيول تجرف آلية عسكرية والجيش يبحث عن مسؤول الدورية

أفاد مصدر عسكري أردني بأن السيول جرفت يوم أمس الاثنين آلية عسكرية تابعة لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربه.

وأوضح المصدر أن السيول المفاجئة جرفت وسحبت الآلية وبداخلها مسؤول الآلية وسائقها، مبينا أن مجموعات البحث والتفتيش والإنقاذ من المنطقة العسكرية الجنوبية مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي ومجموعات من الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول لمكان الآلية، نظرا لصعوبة التضاريس، وغزارة الأمطار حيث قاموا بتمشيط المنطقة سيرا على الأقدام، وأسفرت عمليات البحث والتفتيش لغاية هذه اللحظة عن العثور على الآلية وسائقها.



وأكد المصدر أن عمليات البحث والتفتيش مستمرة للبحث عن مسؤول الدورية.

المصدر: "عمون"