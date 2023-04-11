وزير الري المصري: سد النهضة يمثل ضغطا على مواردنا

قال وزير الري المصري، هانى سويلم، إن سد النهضة الإثيوبي يمثل ضغطا على موارد المياه المصرية.

وأضاف سويلم: "نحن نواصل المفاوضات والمناقشات مع إثيوبيا وتقديم العديد من المقترحات لها والحلول لتوفير الطاقة، لا سيما أن حجم الفيضانات تؤثر بشكل مباشر علي كميات المياه الواردة، سواء مرتفعة أو منخفضة وهناك محاولات لإيجاد سبل للتعاون ما تزال قائمة".

إقرأ المزيد

وجاءت تصريحات وزيرالري المصري هذه خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي عقد تحت عنوان "استراتيجية إدارة المياه في مصر".

وعن تأثيرات هذا الأمر، أوضح الوزير المصري أن بلاده تسعى إلى "التوسع في الزراعات قليلة استخدام المياه واختيار نوعيات معينة من الطماطم على سبيل المثال بهدف توفير الغذاء في ظل التحديات العالمية الحالية".

وأشار الوزير إلى أن "التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجهها مصر ودول العالم، هو ما دفع مصر لإطلاق المبادرة الدولية للتكيف في قطاع المياه وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضي COP27 والتي تستهدف تنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية