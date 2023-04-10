مصر.. مقتل مؤذن بطلق ناري في الرأس

أفادت وسائل إعلام مصرية يوم الاثنين، باستقبال مستشفى بني مزار المركزي بمحافظة المنيا، جثة مؤذن لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وأفاد موقع "القاهرة 24" المصري بأن مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفى بني مزار المركزي تتضمن وصول أحمد ف. 38 عاما، موظف بالأوقاف يعمل مؤذنا في مسجد، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية إلى مكان تواجد الجثة وإجراء التحريات الأولية.

وتبين أن المؤذن قتل خلال مشاجرة بقرية الجندية التابعة لمجلس قروي أبو جرج، في غرب مركز بني مزار.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري