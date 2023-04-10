بدء محاكمة "طبيب الفقراء" في المغرب

حددت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الخميس 13 مايو لمحاكمة الطبيب المعروف بـ"طبيب الفقراء"، حيث سيمثل مع باقي المتهمين بمن فيهم زوجته وشقيقه.

وذكرت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصادر، أن قاضي التحقيق أبقى على تهمة الاتجار بالبشر ضمن صك الاتهام الموجه إلى الطبيب التازي ومن معه.

كما تقرر وفق المصادر نفسها، متابعة الموقوفين بتهم "تزوير وثائق إدارية وتجارية والمشاركة في ذلك".

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قد استمع إلى مجموعة من المصرحين الذين تم التواصل معهم من طرف سيدة تدعي قيامها بأعمال خيرية للمرضى المتواجدين في مصحة الشفاء المملوكة للتازي، وكذا المتهمين الموقوفين، وعمل على إجراء مواجهة فيما بينهم.

ووفق "هسبريس" فإن المواجهة التي أجريت بين المتهمين فجرت خلافات بين التازي وزوجته وشقيقه، تم خلالها تبادل الاتهامات فيما بينهم.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الطبيب التازي ومن معه بجناية "الاتجار بالبشر، وذلك باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض".

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي